Сопин о составе «Авангарда»: «Осталась позиция центрального нападающего – ведем работу. Маклауд попросил время до субботы – хотим усилить позицию как можно быстрее»

Алексей Сопин ответил на вопрос относительно усиления состава «Авангарда».

«Мы публично озвучивали – у нас осталась позиция центрального нападающего. Мы ведем работу в нескольких направлениях.

Если закроем эту позицию, я буду удовлетворен трансферной кампанией. Мы довольны каждым подписанием, каждым новичком.

Но напоминаю, трансферная кампания не останавливается до 25 января, дедлайна, если что-то не будет получаться, возможно, будут обмены, изменения, но начинать сезон мы готовы.

По поводу Майкла Маклауда : он просил время до субботы, к этому времени НХЛ даст статус по игрокам, но мы ведем работу по всем векторам.

Хотим как можно быстрее усилить эту позицию, не хотели бы откладывать это на октябрь или ноябрь. Надеюсь, в ближайшее время этот вопрос закроется», – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин .