Фетисов о хоккеистах: «В столицах порой заимствуют импортные технологии и выпускают «печеньки» – все одинаковые»

Вячеслав Фетисов поделился мыслями о подготовке хоккеистов в России.

30 августа состоялся шоу-матч Павла Дацюка с участием звезд мирового хоккея.

– Дацюк не просто вернулся в Россию, он еще и остается в родном Екатеринбурге. Работа такого мастера в провинции пойдет на пользу нашему хоккею?

– Екатеринбург – четвертый по населению город России. А уж в хоккейном мире столица Урала – точно не провинция.

Если есть люди, которые хорошо разбираются в своем деле и трудятся на результат, то любое место быстро станет центром.

В нашей команде, которая наводила ужас на канадцев, чехов, шведов и так далее, играли ребята из Челябинска, Воскресенска, Пензы, Хабаровского края и других мест.

За развитие ведь отвечает тренер... В столицах порой заимствуют импортные технологии и выпускают «печеньки» – все одинаковые. А преимущество нашей команды было в самобытности каждого игрока.

Так что Паша правильно делает, что отдает сегодня дань уважения той земле, на которой вырос. На примере таких ребят и надо воспитывать нашу молодежь, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.