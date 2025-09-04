Ротенберг о тренировке Легкова для «Красной Машины Юниор»: «Работа со спортсменами из других видов – фишка школы. Воспитанники играют в футбол, гандбол, шахматы, занимаются дзюдо»

Роман Ротенберг рассказал о тренировке с Александром Легковым.

«Вчера мы вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым провели открытую тренировку команды «Академия Динамо Красная Машина Юниор», которая уже завтра дебютирует в МХЛ , где будет представлять Московскую область.

Участие Александра стало особым событием .Он не только показал ребятам комплекс упражнений, но и поделился своим бесценным опытом, который помог ему завоевать золото Олимпиады.

Тренировка выдалась очень насыщенной: включала в себя тренажерный зал и серию из 14 упражнений на льду, направленных на совершенствование техники катания, дриблинга и бросков.

Работа со спортсменами из других видов – особая фишка школы «Красная Машина Юниор».

Воспитанники на регулярной основе играют в футбол, гандбол, баскетбол, шахматы, занимаются дзюдо, а теперь освоят упражнения на силовую выносливость из лыж», – написал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг .