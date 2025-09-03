  • Спортс
  • Ротенберг выложил видео с бросками по воротам: «Пять из пяти! Чтобы попадать так стабильно, нужно каждый день бросать по тысяче раз. Я занимался этим в детстве, юности и продолжаю сейчас»
48

Ротенберг выложил видео с бросками по воротам: «Пять из пяти! Чтобы попадать так стабильно, нужно каждый день бросать по тысяче раз. Я занимался этим в детстве, юности и продолжаю сейчас»

Роман Ротенберг выложил видео, где он бросает по воротам.

«Пять из пяти! Выглядит просто, но за этим – тысячи часов работы.

Чтобы попадать так стабильно, нужно каждый день бросать по тысяче раз. Именно этим я занимался в детстве, юности и продолжаю это делать сейчас, ведь только ежедневный труд превращает бросок в автоматизм», – написал член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
видео
детский хоккей
logoДинамо Москва
