Ротенберг выложил видео с бросками по воротам: «Пять из пяти! Чтобы попадать так стабильно, нужно каждый день бросать по тысяче раз. Я занимался этим в детстве, юности и продолжаю сейчас»
Роман Ротенберг выложил видео, где он бросает по воротам.
«Пять из пяти! Выглядит просто, но за этим – тысячи часов работы.
Чтобы попадать так стабильно, нужно каждый день бросать по тысяче раз. Именно этим я занимался в детстве, юности и продолжаю это делать сейчас, ведь только ежедневный труд превращает бросок в автоматизм», – написал член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
