Дергачев о психологах: «В менталитете сидит – если пошел к нему, значит, сдался. В голове когнитивный диссонанс – понимаешь, что это правильно, но не идешь»

Александр Дергачев заявил, что в России не развита спортивная психология.

28-летний форвард провел два предыдущих сезона в «Нефтехимике ».

– С психологом никогда не работали?

– Нет, не работал. У нас, мне кажется, это не слишком развито. Хотя считаю, что для спортсмена психолог – это важная вещь.

Но в нашем менталитете сидит, что, если пошел к психологу – значит, сдался. Особенно для мужчины. В голове когнитивный диссонанс: понимаешь, что это правильно, но не идешь.

Пока ответа у меня на этот вопрос нет. Думаю, к этому все равно нужно приходить, – сказал Александр Дергачев .