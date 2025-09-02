Дергачев о Петербурге: «Кто-то скажет: «Климат плохой». Но мне город очень нравится. Особенно – мосты, атмосфера. Есть ощущение свободы, люди там дружелюбные»

Александр Дергачев рассказал, чем ему нравится Санкт-Петербург.

– Многие игроки крайне положительно отзываются об Игоре Гришине. Вы уже успели понять почему?

– Еще летом, когда катался в Петербурге с ребятами из «Динамо СПб», спрашивал у них. Все отзывались исключительно положительно. И действительно – в личном общении это подтверждается. Ничего плохого сказать не могу.

– С кем обычно тренируетесь в Петербурге летом?

– Там у нас каждый год собирается очень много игроков. Можно сказать, что команду КХЛ можно набрать. Если начну перечислять, кого-то забуду, еще обидятся. Помимо ребят из СКА, приезжают и другие.

– Чем нравится жить в Петербурге?

– Понятно, что кто-то скажет: «Климат плохой». Но мне в целом город очень нравится. Особенно – мосты, атмосфера. Есть ощущение свободы, прогулки приносят удовольствие. Люди в Петербурге дружелюбные, со временем обрастаешь связями, это помогает и в быту, и в тренировочном процессе. Ну и, конечно, много друзей, с которыми катаемся.

– Вы катаетесь в «Хоккейном городе»?

– Раньше катались там, но в этом году начали на другом месте. В целом лед найти не проблема, важно, чтобы рядом был хороший зал и подходящее расписание: никто не хочет кататься слишком рано утром или поздно вечером. К нам подъезжают и ребята из НХЛ, все вместе тренируемся.

– Почему перестали кататься в «Хоккейном городе»?

– Раньше было удобнее: игроки СКА брали лед, и мы могли к ним присоединяться. Мы же не просто приходили, а платили за аренду, катались много лет. Но в этом году расписание стало неудобным. Мы даже шутили, что, как только Глотов ушел, все пошло наперекосяк, – сказал капитан «Нефтехимика ».