Генменеджер «Ак Барса» о переговорах с Ливо: «Финансовые требования игрока не вписывались в наш потолок. Сделали выбор в пользу более молодого и перспективного Денисенко»
В «Ак Барсе» рассказали, почему не подписали Джоша Ливо.
В начале августа «Салават Юлаев» расторг контракт с 32-летним нападающим. Позднее канадец перешел в «Трактор».
«Был диалог с Ливо, мы вышли на него первые, но финансовые требования игрока не вписывались в наш потолок. Поэтому мы сделали выбор в пользу более молодого и перспективного Денисенко», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
