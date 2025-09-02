Генменеджер «Ак Барса» о переговорах с Ливо: «Финансовые требования игрока не вписывались в наш потолок. Сделали выбор в пользу более молодого и перспективного Денисенко»

В «Ак Барсе» рассказали, почему не подписали Джоша Ливо.

В начале августа «Салават Юлаев» расторг контракт с 32-летним нападающим. Позднее канадец перешел в «Трактор».

«Был диалог с Ливо , мы вышли на него первые, но финансовые требования игрока не вписывались в наш потолок. Поэтому мы сделали выбор в пользу более молодого и перспективного Денисенко », – сказал генеральный менеджер «Ак Барса » Марат Валиуллин.