Козлов о «Салавате»: «Сейчас у меня самая молодая и неопытная команда в карьере. Раньше было много мастеров, а теперь мы не фавориты. Придется доказывать состоятельность»

Виктор Козлов поделился ожиданиями от нового сезона.

– Объема работы на предсезонке достаточно, чтоб «Салавату Юлаеву» быть готовым к чемпионату?

– Постараемся быть максимально готовыми. В заключительном цикле у нас были одноразовые тренировки – короткие, но интенсивные. Я смотрю на движение, эмоции, энергию игроков. По сравнению с прошлым годом процесс подготовки мы особо не изменили, но сместили акценты, потому что у нас почти новая молодая команда. Пришлось начать с базы, потом перейти к взаимодействиям.

– Какие у вас ожидания от нового сезона?

– Для меня это новый вызов, и мне интересно. Сейчас у меня самая молодая и неопытная команда в карьере. Раньше было много мастеров, а теперь мы не фавориты. Нам придется доказывать состоятельность. Мне нравится ситуация, где нужно выжать максимум и вывести игроков на новый уровень.

– Вы изменили подход к работе?

– Сейчас я должен больше требовать от игроков самоотдачи, чтобы никто не чувствовал себя в зоне комфорта.

– Что вы хотите сказать болельщикам?

– Во-первых, сдаваться никто не будет. Во-вторых, все парни с характером. В моей жизни тоже было так: в «Динамо» я пришел 17-летним, а Петр Ильич Воробьев поверил в меня и еще в пятнадцать таких же. И мы хорошо выступили. Поэтому хочу попросить болельщиков: не свистите, если мы с первого раза не зайдем в зону в большинстве. Дайте второй или третий шанс. А когда что-то не идет – именно тогда особенно нужна поддержка!

В Уфе свист очень давит на игроков. Поддерживайте нас и гоните вперед. Равнодушных в «Салавате Юлаеве» точно нет! – сказал главный тренер уфимской команды.