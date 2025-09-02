Хайруллин о тренировках в 7-8 утра при Ларионове: «Выходишь в 10, весь день свободен. Находимся с семьями, за счет этого эмоционально разгружаешься»

Марат Хайруллин оценил ранние тренировки в СКА при Игоре Ларионове.

– У вас был пост об изменениях при Ларионове, где указано о тренировках в семь-восемь утра. Вы шутите?

– Да нет, не шутим. Я уже говорил, что сам летом всегда тренируюсь в семь-восемь часов. Два часа позанимаешься, выходишь в десять и уже весь день свободен, и ложишься раньше. Это дисциплинирует и выводит из зоны комфорта.

За пару дней к этому привыкли и потом уже даже не хватало ранних подъемов. Лед, зал провели и уже весь день находимся с семьями. За счет этого эмоционально разгружаешься от хоккея, от спорта.

– Команда начала сборы 1 августа. Насколько непривычно начинать тренировки так поздно?

– Мы же второй год так начинаем. В принципе, все ребята летом готовятся, тренируются, нанимают личных тренеров, поэтому я бы еще даже сдвинул подготовку на пару недель и уже в сезон пошел, потому что все приходят на 80-90% готовыми.

Думаю, можно пару игр сыграть и начинать сезон, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин .

Хайруллин об уходе Ротенберга из СКА: «Было неожиданно. Поблагодарил его за работу – у нас хорошие отношения, будем поддерживать связь»