Хайруллин об уходе Ротенберга из СКА: «Было неожиданно. Поблагодарил его за работу – у нас хорошие отношения, будем поддерживать связь»

Марат Хайруллин поделился мнением об уходе Романа Ротенберга из СКА.

– Как вы восприняли уход Романа Ротенберга и назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера команды?

– Это было неожиданно, конечно. Все узнали в отпуске. Романа Борисовича мы можем только поблагодарить за то, что он сделал для нас, сделал для клуба, поэтому спасибо ему.

Пришел новый тренерский штаб со своими идеями, и мы будем стараться их выполнять, будем улучшать результат. Надеюсь, у нас все получится.

– Удалось ли попрощаться с Романом Ротенбергом?

– Да, я его поблагодарил за работу, за проведенное время в СКА . Перекинулись парой сообщений. Сказали друг другу, что будем на связи.

Надеюсь, хорошие отношения у нас останутся и будем поддерживать связь, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин .

