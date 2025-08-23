Владислав Третьяк: «Популярность ВХЛ растет – миллионы смотрят матчи через интернет. Хотелось бы верить, что турнир будет представлен и на «Матч ТВ»

Владислав Третьяк заявил о росте популярности ВХЛ.

– Чего вы ждете от нового сезона во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), которую развивает ФХР?

– Несколько лет назад в ВХЛ выступало 26 команд, а теперь их уже 32. Победитель плей-офф получает звание чемпиона России, что повышает значимость лиги. Но это и ответственность – так надо катки привести в порядок. Мы же делаем трансляции на телевидении.

Популярность ВХЛ растет. Все больше трансляций на региональных и кабельных каналах. Во всех городах болеют за свои команды, растет интерес у молодежи.

Мы прикладываем большие усилия, привлекая новую аудиторию. Миллионы болельщиков смотрят матчи через интернет, в социальных сетях. Повышается качество соревнований и качество инфраструктуры.

Хотелось бы верить, что такой турнир будет широко представлен и на «Матч ТВ » – чтобы зрители федерального спортивного канала могли смотреть матчи лучших команд чемпионата России по хоккею.

ВХЛ – это еще и кузница кадров для КХЛ. Ведь КХЛ – это как Большой театр, куда стремятся все. Не каждый туда попадает, но трамплин именно в «вышке». И не только для молодых игроков, но и тренеров.

Так, в ВХЛ работали Андрей Разин , Леонид Тамбиев , Игорь Гришин… А в Нижнем Новгороде, как только «Торпедо-Горький» стал чемпионом России, прямо в раздевалке объявили, что тренер идет на повышение в «Торпедо».

Это же замечательно! – сказал президент ВХЛ Владислав Третьяк .