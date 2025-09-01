«Автомобилист» подписал контракт с Юдиным на год. Защитник играл за СКА и «Ак Барс» в прошлом сезоне
«Автомобилист» подписал контракт с Дмитрием Юдиным.
Соглашение между клубом из Екатеринбурга и 30-летним защитником рассчитано на год.
В конце июля Юдина обменяли из СКА в «Салават Юлаев», а 1 августа уфимский клуб расторг с игроком договор.
В прошлом сезоне защитник провел 61 игру за «Ак Барс» и СКА с учетом плей-офф, набрав 7 (2+5) очков при полезности «минус 5».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости