«Автомобилист» подписал контракт с Юдиным на год. Защитник играл за СКА и «Ак Барс» в прошлом сезоне

«Автомобилист» подписал контракт с Дмитрием Юдиным.

Соглашение между клубом из Екатеринбурга и 30-летним защитником рассчитано на год.

В конце июля Юдина обменяли из СКА в «Салават Юлаев», а 1 августа уфимский клуб расторг с игроком договор.

В прошлом сезоне защитник провел 61 игру за «Ак Барс» и СКА с учетом плей-офф, набрав 7 (2+5) очков при полезности «минус 5».