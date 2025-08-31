Врач «Сибири» о тренерах: «С Юрзиновым нравилось работать, у него европейские взгляды. Скабелка – жесткий, держал в тонусе. Квартальнов мог мотивировать, когда казалось, что уже не выиграть»
Врач «Сибири» рассказал, с какими тренерами ему было комфортно работать.
– С каким тренерским штабом у вас было лучшее взаимодействие?
– Мне нравилось работать с Юрзиновым, с ним было все понятно.
– И в первый, и во второй приход?
– Да, у него правильные понятия. Он же жил в Финляндии, и у него были европейские взгляды, из-за чего взаимодействовать с ним было легче.
Но тут сложно. Взять того же Скабелку, который очень жесткий тренер. Тем не менее с ним тоже было очень комфортно. Он постоянно держал команду в тонусе, мне это не мешало.
Квартальнов – очень интересный тренер. Он мог мотивировать даже тогда, когда казалось, что уже не выиграть, – сказал врач «Сибири» Сергей Шигаев.
