Врач «Сибири» о тренерах: «С Юрзиновым нравилось работать, у него европейские взгляды. Скабелка – жесткий, держал в тонусе. Квартальнов мог мотивировать, когда казалось, что уже не выиграть»

Врач «Сибири» рассказал, с какими тренерами ему было комфортно работать.

– С каким тренерским штабом у вас было лучшее взаимодействие?

– Мне нравилось работать с Юрзиновым , с ним было все понятно.

– И в первый, и во второй приход?

– Да, у него правильные понятия. Он же жил в Финляндии, и у него были европейские взгляды, из-за чего взаимодействовать с ним было легче.

Но тут сложно. Взять того же Скабелку , который очень жесткий тренер. Тем не менее с ним тоже было очень комфортно. Он постоянно держал команду в тонусе, мне это не мешало.

Квартальнов – очень интересный тренер. Он мог мотивировать даже тогда, когда казалось, что уже не выиграть, – сказал врач «Сибири » Сергей Шигаев.