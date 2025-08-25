Рябыкин о Сурине: «У него очень много энергии. Наша задача – использовать ее в мирных целях, на пользу команде»

Дмитрий Рябыкин оценил стычку Егора Сурина с Никитой Серебряковым.

Инцидент произошел во время матча Фонбет Кубка Блинова между «Локомотивом» и «Авангардом ». Форвард ярославцев толкнул Серебрякова за воротами. Вратарь ответил, ударив Сурина клюшкой.

– Много споров вызвала игра молодого форварда Сурина, который схлестнулся с вратарем «Авангарда» Серебряковым. Кто там прав – и кто виноват?

– Сурин – интересный форвард, у него очень много энергии. Наша задача – использовать эту энергию, скажем так, в мирных целях, исключительно на пользу команде.

Нужно учесть, Сурин будет проводить в КХЛ уже второй сезон. Говорю не о синдроме второгодника, а о том, что соперники Егора уже знают, готовы.

Значит, надо продолжать расти, чтобы чувствовать себя в команде и лиге еще более комфортно, – сказал помощник главного тренера «Локомотива » Дмитрий Рябыкин .

