«Нефтехимик» расторг контракт с Бобковым по соглашению сторон. Голкипер провел 3 матча за клуб
«Нефтехимик» и Игорь Бобков расторгли контракт.
Договор был прерван по соглашению сторон. Соглашение было рассчитано до 31 мая 2026 года.
34-летний голкипер перешел в нижнекамский клуб из «Амура» по ходу прошлого сезона. За новый клуб он провел 3 матча, отразив 86,1% бросков.
«Мы благодарим Игоря за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы «Нефтехимика».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Нефтехимика»
