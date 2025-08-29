«Нефтехимик» расторг контракт с Бобковым по соглашению сторон. Голкипер провел 3 матча за клуб

«Нефтехимик» и Игорь Бобков расторгли контракт.

Договор был прерван по соглашению сторон. Соглашение было рассчитано до 31 мая 2026 года.

34-летний голкипер перешел в нижнекамский клуб из «Амура» по ходу прошлого сезона. За новый клуб он провел 3 матча, отразив 86,1% бросков.

«Мы благодарим Игоря за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы «Нефтехимика ».