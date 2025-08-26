Валентин Зыков: «Все команды максимально настраиваются против СКА, выдают максимум. Нет такого, что кто-то из соперников для нас более важен с точки зрения конкуренции»

Валентин Зыков отметил, что все команды максимально настраиваются против СКА.

Нападающий СКА ответил на вопрос о том, кого считает главным конкурентом команды в предстоящем сезоне.

«Все команды максимально настраиваются против СКА и выдают свой максимум.

Нет такого, что кто-то из соперников для нас более важен с точки зрения конкуренции. Нам нужно настраиваться на каждый матч.

Можно ли самих себя считать конкурентами? Мы ориентируемся на себя и стараемся быть только лучше», – сказал нападающий СКА Валентин Зыков.