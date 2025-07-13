Сен-Луи и Салливан – главные претенденты на приз лучшему тренеру по мнению The Athletic, Эвасон, Галуцен и Бринд′Амор – в топ-5
Журналисты The Athletic назвали фаворитов на приз лучшему тренеру сезона НХЛ.
The Athletic провел опрос среди авторов касательно основных претендентов на выигрыш «Джек Адамс Трофи» в следующем сезоне НХЛ – приза, который вручается лучшему тренеру регулярного чемпионата.
Мартен Сен-Луи и Майк Салливан получили 13% голосов от респондентов и считаются главными кандидатами на получение награды.
Пятерка претендентов выглядит следующим образом:
1-2. Мартен Сен-Луи («Монреаль») и Майк Салливан («Рейнджерс») – 13%;
3-4-5. Дин Эвасон («Коламбус»), Глен Галуцен («Даллас»), Род Бринд′Амор («Каролина») – 8,7%.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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