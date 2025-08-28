Ларионов о сыне в СКА: «Не хотим кого-то выделять, обижать. Все четыре звена будут сильные, не сомневаюсь. Это требует времени, у нас новый коллектив»
Игорь Ларионов оценил игру своего сына Игоря Ларионова – младшего в предсезонке.
В среду петербургский клуб проиграл «Автомобилисту» (0:1) и занял последнее место по итогам турнира имени Николая Пучкова.
«У нас практически новый коллектив, все линии поменялись, не только первое и второе звено. Вы видите, сколько новых ребят пришло, они только начинают друг друга чувствовать.
Мы не хотим сейчас кого-то выделять, принижать, обижать. Этот процесс требует времени, не сомневаюсь, что все четыре звена у нас будут сильные», – сказал главный тренер СКА.
Ларионов о 0:1 от «Автомобилиста»: «Качество игры СКА меня устраивает. Ребята начинают выполнять вещи, которые мы от них требуем»
