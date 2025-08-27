Жерар Галлан: «Панарин и Шестеркин – потрясающие игроки, большие фигуры в хоккее. Мне понравилось работать с ними в «Рейнджерс»

Жерар Галлан высказался о работе с Артемием Панариным и Игорем Шестеркиным.

Канадский тренер возглавлял «Рейнджерс» с 2021 по 2023 год.

«Они потрясающие игроки, действительно большие фигуры в хоккее. Мне понравилось работать с ними в «Рейнджерс».

У меня исключительно положительные эмоции от этих игроков. Они большие профессионалы и хорошие люди», – сказал бывший главный тренер «Рейнджерс » Жерар Галлан , возглавивший «Шанхай Дрэгонс ».