Жерар Галлан: «Панарин и Шестеркин – потрясающие игроки, большие фигуры в хоккее. Мне понравилось работать с ними в «Рейнджерс»
Жерар Галлан высказался о работе с Артемием Панариным и Игорем Шестеркиным.
Канадский тренер возглавлял «Рейнджерс» с 2021 по 2023 год.
«Они потрясающие игроки, действительно большие фигуры в хоккее. Мне понравилось работать с ними в «Рейнджерс».
У меня исключительно положительные эмоции от этих игроков. Они большие профессионалы и хорошие люди», – сказал бывший главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан, возглавивший «Шанхай Дрэгонс».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости