24

Рантанен оштрафован на 33 290 евро за неявку к месту военной службы в Финляндии

Микко Рантанен оштрафован за неявку к месту военной службы.

Окружной суд Хельсинки приговорил игрока «Далласа» к штрафу в размере 33 290 евро. Его также обязали выплатить государству компенсацию в размере 40 евро, сообщает Ilta-Sanomat.

Нападающий должен был приступить к службе 15 апреля 2024 года, однако вместо явки подал запрос на отсрочку. Его заявление было одобрено 16 апреля. Это стало предметом претензий со стороны прокуратуры: Рантанен фактически пропустил один день службы без разрешения.

Рантанен отрицал совершение преступления. По словам игрока, он не знал, что ему было приказано поступить на службу 15 апреля. Основываясь на разговоре с руководителем тренерского состава спортивной школы в мае 2023 года, у него сложилось впечатление, что он должен поступить на службу не ранее июля 2024 года.

Рантанен не помнит, чтобы после этого получал какую-либо информацию или видел приказ о начале службы в апреле 2024 года. Однако утром 15 апреля с ним связался руководитель и сообщил, что он должен приступить к службе. В то время финский нападающий находился в США и проводил сезон в составе «Колорадо». Рантанен рассказал, что подал заявление об отсрочке сразу после получения соответствующих инструкций.

Суд постановил, что причины, приведенные Рантаненом, не освобождают его от ответственности и не устраняют преднамеренность его деяния.

Отметим, что летом прошлого года Рантанен был освобожден от военной службы по состоянию здоровья.

«У окружного суда нет оснований сомневаться в фактах, связанных со здоровьем Рантанена, сообщенных им самим и содержащихся в распечатке сервиса OmaKanta, представленной в качестве письменного доказательства, однако они не дают оснований оценивать вопрос иным образом», – говорится в решении суда.

Адвокат Рантанена Матти Хухтамяки сообщил, что еще не обсуждал приговор с игроком.

Решение не является окончательным и может быть обжаловано.

