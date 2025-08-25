Рябыкин о Хартли в «Локомотиве»: «Он соскучился по хоккею, три или четыре года не тренировал. Когда он позвонил с вопросом, хочу ли я быть у него помощником, сразу согласился»

Дмитрий Рябыкин высказался о том, что Боб Хартли возглавил «Локомотив».

Ранее Хартли и Рябыкин вместе работали в «Авангарде», с которым в 2021 году выиграли Кубок Гагарина.

– Что для вас значит возвращение к работе с Бобом Хартли?

– Не ожидал, что Боб вернется. Когда он мне позвонил с вопросом, хочу ли я быть у него помощником, я сразу согласился.

– Думали, что тренерство для него уже закончено?

– Мы много разговаривали на эту тему. Он сказал, что немного устал и хочет больше времени проводить с семьей и внучками. Тем более недавно у него родился внук. Поэтому я думал так.

– Сейчас ощущается его усталость в работе?

– Нет. Он соскучился по хоккею. Три или четыре года он не тренировал, хотя много выступал на телевидение и радио – без хоккея не оставался. Но именно тренерской работы не было, так что думаю, что он соскучился, – сказал помощник главного тренера «Локомотива » Дмитрий Рябыкин .