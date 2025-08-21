Грецкий перешел в «Динамо» Минск из «Амура», контракт – на год

Вячеслав Грецкий продолжит карьеру в минском «Динамо».

Соглашение минчан с 28-летним белорусским форвардом имеет двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

«Вячеслав Грецкий в прошлом сезоне выступал за «Амур». В составе «тигров» форвард провел 64 матча и набрал 8 (5+3) очков.

В сезоне-2019/20 Вячеслав уже выступал за «зубров». С возвращением, Слава», – говорится в заявлении минского клуба.

Всего в составе «Амура» Грецкий провел 150 матчей за 3 сезона с учетом плей-офф и набрал 19 (13+6) очков.

Грецкий объявил об уходе из «Амура» после 3 сезонов в клубе: «Я горд был представлять Хабаровский край и играть в майке команды, отдаваясь на 200%»