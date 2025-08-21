7

Грецкий перешел в «Динамо» Минск из «Амура», контракт – на год

Вячеслав Грецкий продолжит карьеру в минском «Динамо».

Соглашение минчан с 28-летним белорусским форвардом имеет двусторонний характер и рассчитано на один сезон. 

«Вячеслав Грецкий в прошлом сезоне выступал за «Амур». В составе «тигров» форвард провел 64 матча и набрал 8 (5+3) очков.

В сезоне-2019/20 Вячеслав уже выступал за «зубров». С возвращением, Слава», – говорится в заявлении минского клуба. 

Всего в составе «Амура» Грецкий провел 150 матчей за 3 сезона с учетом плей-офф и набрал 19 (13+6) очков. 

Грецкий объявил об уходе из «Амура» после 3 сезонов в клубе: «Я горд был представлять Хабаровский край и играть в майке команды, отдаваясь на 200%»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
logoВячеслав Грецкий
logoКХЛ
logoАмур
logoДинамо Минск
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Галиев подписал пробный контракт с «Динамо» Минск. У форварда 56 матчей и 13 очков за ЦСКА и «Авангард» в прошлом сезоне
9вчера, 14:55
«Амур» попрощался с Грецким: «Слава оставил яркий след в сердцах болельщиков. Желаем новых достижений и успехов в дальнейшей карьере»
вчера, 10:24
Грецкий объявил об уходе из «Амура» после 3 сезонов в клубе: «Я горд был представлять Хабаровский край и играть в майке команды, отдаваясь на 200%»
11вчера, 04:35
Главные новости
Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» победил «Сибирь», «Авангард» играет с «Нефтехимиком»
1729 минут назадLive
Пакетт о сравнениях Комтуа с Маршандом: «Оба немного крысята. Им нравится залезать под кожу соперника. Иногда хватают ненужные удаления, но такова роль»
30 минут назад
«Трамп, знаете, кто такой? Просил, чтобы наши ребята ему майку подписали». Фетисов о президенте США на встрече с юными хоккеистами в Минске
4сегодня, 13:20
Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Все зависит от решения НХЛ, смогут ли ребята играть там. Через 5-10 дней должна появиться ясность»
4сегодня, 13:03
Гендиректор «Салавата» о Хмелевски: «Получили щедрое предложение от «Авангарда», но Саша остается. Мы не можем потерять лидера и лишить болельщиков надежды»
11сегодня, 12:35
Григоренко о Ротенберге: «Его пресс-конференции были популярны, он знает, как сделать шоу. Роман Борисович – энергичный тренер, смотрит много игр, вникает в нюансы»
11сегодня, 12:19
Гендиректор «Салавата» о расторжении Ливо: «КХЛ нас поддержала, мы действовали по регламенту. Он получил визу 11 августа – это не вина клуба. Мог бы приехать 10‑го, проблем бы не было»
12сегодня, 11:25
Ружичка может заработать до 150 млн рублей за 2 года в «Спартаке» («СЭ»)
3сегодня, 10:58
Григоренко о Кузнецове: «Один из самых позитивных ребят, которых я встречал, веселый, любит пошутить. У него сумасшедшая энергетика, он лидер в раздевалке»
4сегодня, 10:46
Майоров о новом контракте Ружички со «Спартаком»: «Трагедии не было бы, если бы ушел. Он был лучшим снайпером, но это в клубе, до всероссийского масштаба ему далековато»
11сегодня, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
Хисамутдинов вернулся в «Нефтехимик», контракт – на один сезон
14 минут назад
«Лада» показала новую форму – с джерси образца сезона-1993/94, когда клуб выиграл регулярный чемпионат. На груди – эмблема ВАЗ, использовавшаяся на автомобилях до середины 80-х
243 минуты назадФото
«Автомобилист» хочет 15 млн рублей за Филяева, минское «Динамо» не готово платить столько. У форварда 0+1 в 15 матчах прошлой регулярки
сегодня, 12:51
Шабанов о религии: «Родители не навязывали, сам пришел к этому. На все воля Всевышнего! Если у тебя в жизни хорошо – ты заслужил»
сегодня, 12:06
Пакетт о КХЛ: «Вторая по силе лига в мире после НХЛ. Я четвертый год здесь, мне нравится, финансово также лучше всего в Европе»
сегодня, 11:41
«Нефтехимик» обменял Леонтьева в «Адмирал» на компенсацию
сегодня, 11:12
«Авангард» подписал контракт со Степановым на год. Форвард стал лучшим игроком и снайпером ВХЛ в сезоне-2022/23
2сегодня, 09:58
Генменеджер Канады о вратарях на Олимпиаду-2026: «В команду попадут лучшие к 1 января. Восемь или девять человек борются за три места»
6сегодня, 09:58
Коршков о «Тракторе»: «Ребята хотят завершить незаконченное дело, стать лучше, чем в прошлом году. Мне нужно доказать состоятельность в топ-клубе»
сегодня, 09:45
Владимир Плющев: «У сибирских соседей разные команды – у «Авангарда» две лавочки, у «Сибири» – одна. Легионеры-ветераны там очень спорные, с молодежью – беда»
2сегодня, 09:42