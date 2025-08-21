«Амур» рассматривает вариант подписания контракта с Сафиным (Metaratings)
«Амур» рассматривает вариант подписания контракта с Остапом Сафиным.
Об этом сообщает Metaratings.
18 августа нападающий покинул «Трактор». Контракт был расторгнут по соглашению сторон.
В сезоне-2024/25 на счету 26-летнего Остапа Сафина 57 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф, в которых он набрал 20 (9+11) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости