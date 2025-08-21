0

«Амур» рассматривает вариант подписания контракта с Сафиным (Metaratings)

«Амур» рассматривает вариант подписания контракта с Остапом Сафиным.

Об этом сообщает Metaratings.

18 августа нападающий покинул «Трактор». Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

В сезоне-2024/25 на счету 26-летнего Остапа Сафина 57 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф, в которых он набрал 20 (9+11) очков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
