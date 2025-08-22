Глава Самарской области о «Ладе»: «Один из символов российского спорта. Хоккейная команда – неотъемлемая часть жизни Тольятти и горожан»
Губернатор Самарской области назвал «Ладу» одним из символов спорта РФ.
21 августа в ЛДС «Лада-Арена» прошла встреча главы Самарской области Вячеслава Федорищева и председателя совета директоров ГК «Полипласт» Александра Шамсутдинова с руководством, тренерским штабом и игроками «Лады».
«Лада» – это не просто один из символов Самарской области, это один из символов российского спорта.
Хоккейная команда – неотъемлемая часть жизни Тольятти и горожан. Здесь за клуб болеют целыми семьями, поколениями.
Неоднократно общался с болельщиками и прекрасно знаю, насколько клуб для них важен», – сообщил Вячеслав Федорищев.
«Лада» показала новую форму – с джерси образца сезона-1993/94, когда клуб выиграл регулярный чемпионат. На груди – эмблема ВАЗ, использовавшаяся на автомобилях до середины 80-х
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Лады»
