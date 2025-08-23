Экс-форвард «Трактора» Сафин подпишет контракт с «Адмиралом» (Metaratings)
Остап Сафин близок к переходу в «Адмирал».
26-летний нападающий подпишет соглашение с дальневосточным клубом на один год, сообщил Metaratings.
В прошлом сезоне Остап Сафин выступал за «Ладу» и «Трактор».
В общей сложности он провел 40 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 18 (3+15) очков. В плей-офф на его счету 2 (2+0) балла в 17 играх.
Уральский клуб ранее расторг договор с хоккеистом по соглашению сторон.
