Экс-форвард «Трактора» Сафин подпишет контракт с «Адмиралом» (Metaratings)

Остап Сафин близок к переходу в «Адмирал».

26-летний нападающий подпишет соглашение с дальневосточным клубом на один год, сообщил Metaratings.

В прошлом сезоне Остап Сафин выступал за «Ладу» и «Трактор».

В общей сложности он провел 40 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 18 (3+15) очков. В плей-офф на его счету 2 (2+0) балла в 17 играх.

Уральский клуб ранее расторг договор с хоккеистом по соглашению сторон.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
