  • Андрей Коваленко о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Отличная новость, пусть она и запоздала лет на 20. Не совсем понятно, почему клуб так долго тянул»
Андрей Коваленко считает, что «Детройт» опоздал с выведением номера Сергея Федорова.

– Как прокомментируете новость о том, что свитер Сергея Федорова будет выведен из обращения клубом «Детройт Ред Уингс»?

– Отличная новость, пусть она и запоздала лет на двадцать. 

Запомнил Сергея еще в самом начале 90-х годов, когда он играл за ЦСКА Виктора Васильевича Тихонова, а меня как раз призвали в армейскую команду. Играл вместе с ним за сборную России – например, на Олимпиаде-1998 и Кубке мира-1996, девять лет играл против него в НХЛ.

Центрфорвардов такого масштаба в то время можно было пересчитать по пальцам одной руки – начиная с Уэйна Гретцки. Сергей полностью заслужил такое решение со стороны «Детройта», более того, не совсем понятно, почему этот клуб так долго тянул. 

– В чем «фишка» Федорова?

– В универсальности. Это единственный хоккеист того времени, который без потери качества мог сыграть на любой позиции, кроме вратарской.

Не случайно в свое время в «русской пятерке» он мог уйти и на край нападения, и в оборону. И везде быть суперполезным для команды, для ее побед в Кубках Стэнли.

– За счет чего это удавалось?

– Правильно сказали, что у Федорова – уникальное катание. В хоккее если ты катаешься, ты в порядке. Особенно в современном хоккее, – сказал олимпийский чемпион. 

Отметим, что Федоров был принят в Зал хоккейной славы в Торонто в 2015 году. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
