Вячеслав Козлов о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Заслужил этой чести пораньше. У него не было недостатков, таких универсалов сегодня сложно найти»

Вячеслав Козлов высказался об игре и трофеях Сергея Федорова в «Детройте».

Ранее стало известно, что «Ред Уингс» выведут из обращения 91-й номер, под которым Федоров выступал за клуб с 1990 по 2003 год. 

– Недавно стало известно, что «Детройт» выведет 91-й номер из обращения. Почему именно Сергей Федоров удостоился этой чести из всей вашей Русской пятерки?

– Потому что Сергей был любимцем Детройта. Он приехал туда первым из нас. Наверное, Федоров заслужил этой чести пораньше. Слышал, что там какие-то обиды были из-за того, что он уходил в «Анахайм». Меня в это время в «Детройте» уже не было, так что детально ситуацию не знаю. Я очень рад за Сергея! Могу только поздравить его.

– Каково было играть с таким мастером в одной тройке?

– Он физически был очень крепкий. Отлично катался. Мне кажется, на тот момент у него не было недостатков. Хорошо бросал, катил, играл в обороне. Очень легко было с ним взаимодействовать. Примерно половину своих очков за «Детройт» я заработал, просто отдавая ему шайбу в своей зоне, а там он уже обходил двоих-троих и забивал.

– Видите ли вы среди российских звезд или в принципе действующих хоккеистов, кто вам напоминает Федорова?

– Каждый игрок индивидуален по-своему. Не зря Федоров выиграл несколько «Селки Трофи» как лучший нападающий оборонительного плана. Таких универсалов сегодня сложно найти.

– То, что ему так и не дали «Конн Смайт» – несправедливость?

– Я к этим трофеям отношусь неоднозначно. Порой очень сложно выбрать одного игрока из команды-чемпиона. В 1997 году MVP стал Майк Вернон. Наверное, Сергей тоже заслуживал этот трофей. Но так получилось. Сложно сравнивать вратаря и нападающего. Кто больше сделал? Измерить это невозможно, – сказал экс-форвард «Детройта» Вячеслав Козлов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
