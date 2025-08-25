У форварда «Автомобилиста» Денежкина есть бонус в контракте – 10 тысяч рублей за каждое набранное очко (Артур Хайруллин)
Бонус Максима Денежкина из «Автомобилиста» – 10 тысяч рублей за каждое очко.
«Один из самых интересных бонусов в КХЛ – у нападающего «Автомобилиста» Максима Денежкина.
10 тысяч рублей за каждое набранное очко. Может ведь и разорить так клуб», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.
У 24-летнего форварда действует второй год по двухлетнему контракту с клубом из Екатеринбурга.
Сообщалось, что базовый оклад игрока в прошлом сезоне составлял 6 миллионов рублей, в этом он повысится до 7 млн.
В прошлом сезоне Денежкин набрал 16 (9+7) очков в 57 матчах в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ. В 5 играх Кубка Гагарина он добавил еще 2 (0+2) балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости