У форварда «Автомобилиста» Денежкина есть бонус в контракте – 10 тысяч рублей за каждое набранное очко (Артур Хайруллин)

Бонус Максима Денежкина из «Автомобилиста» – 10 тысяч рублей за каждое очко.

«Один из самых интересных бонусов в КХЛ – у нападающего «Автомобилиста » Максима Денежкина .

10 тысяч рублей за каждое набранное очко. Может ведь и разорить так клуб», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.

У 24-летнего форварда действует второй год по двухлетнему контракту с клубом из Екатеринбурга.

Сообщалось , что базовый оклад игрока в прошлом сезоне составлял 6 миллионов рублей, в этом он повысится до 7 млн.

В прошлом сезоне Денежкин набрал 16 (9+7) очков в 57 матчах в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ. В 5 играх Кубка Гагарина он добавил еще 2 (0+2) балла.