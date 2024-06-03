Зарплата Денежкина в «Автомобилисте» – 6 млн рублей за следующий сезон и 7 млн за сезон-2025/26 (Metaratings)

Теги Автомобилист КХЛ Максим Денежкин деньги Хоккей

Максим Денежкин заработает 13 млн рублей за два сезона в «Автомобилисте».

Ранее стало известно, что 23-летний форвард продлил контракт с клубом из Екатеринбурга на два года.

По данным Metaratings, за следующий сезон Денежкин получит 6 миллионов рублей, за сезон-2025/26 – 7 миллионов.

В прошедшем регулярном чемпионате он провел 16 игр за «Автомобилист» и набрал 4 (1+3) очка.

В плей-офф на счету нападающего 4 матча и 3 (2+1) балла за результативность при полезности «плюс 3».

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