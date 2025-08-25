Снаггеруд – лучший проспект «Сент-Луиса» по версии сайта НХЛ, Дворски – 2-й, Майллу – 3-й
Джимми Снаггеруд – лучший проспект «Сент-Луиса» по версии сайта НХЛ.
Представлен топ-5 перспективных игроков из системы «Блюз».
1. Джимми Снаггеруд, нападающий, 21 год (в прошлом сезоне сыграл 7 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и 7 в плей-офф после завершения карьеры в студенческом хоккее).
2. Далибор Дворски, нападающий, 20 лет (сыграл 2 матча за «Блюз», в основном играл за «Спрингфилд», АХЛ).
3. Логан Майллу, защитник, 22 года (сыграл 7 матчей за «Монреаль» в регулярке НХЛ, в основном выступал за «Лаваль» в АХЛ).
4. Джастин Карбонно, нападающий, 18 лет («Бленвиль-Буабриан», QMJHL).
5. Отто Стенберг, нападающий, 20 лет («Мальме», SHL / «Спрингфилд», АХЛ).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
