Снаггеруд – лучший проспект «Сент-Луиса» по версии сайта НХЛ, Дворски – 2-й, Майллу – 3-й

Джимми Снаггеруд – лучший проспект «Сент-Луиса» по версии сайта НХЛ.

Представлен топ-5 перспективных игроков из системы «Блюз».

1. Джимми Снаггеруд, нападающий, 21 год (в прошлом сезоне сыграл 7 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и 7 в плей-офф после завершения карьеры в студенческом хоккее).

2. Далибор Дворски , нападающий, 20 лет (сыграл 2 матча за «Блюз», в основном играл за «Спрингфилд », АХЛ).

3. Логан Майллу , защитник, 22 года (сыграл 7 матчей за «Монреаль» в регулярке НХЛ , в основном выступал за «Лаваль» в АХЛ).

4. Джастин Карбонно, нападающий, 18 лет («Бленвиль-Буабриан», QMJHL).

5. Отто Стенберг, нападающий, 20 лет («Мальме», SHL / «Спрингфилд», АХЛ).