Снаггеруд – лучший проспект «Сент-Луиса» по версии Daily Faceoff, Дворски – 2-й, Карбонно – 3-й, Майллу – 5-й
Джимми Снаггеруд возглавил список лучших молодых игроков в системе «Сент-Луиса».
Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба на сезон-2025/26.
Первое место в топ-10 занял 21-летний нападающий Джимми Снаггеруд
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Джимми Снаггеруд;
2. Далибор Дворски;
3. Джастин Карбонно;
4. Отто Стенберг;
5. Логан Майллу;
6. Тео Линдштайн;
7. Адам Иржичек;
8. Колин Ральф;
9. Юрай Пекарчик;
10. Адам Джехо.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
