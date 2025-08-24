Арсений Коромыслов: «Сент-Луис считается опасным и не самым привлекательным, но если выехать за город, то там уже мило и красиво, можно погулять и посмотреть на что-то»

Арсений Коромыслов высказался о посещении тренировочного лагеря «Сент-Луиса».

Защитник был выбран «Блюз» на драфте НХЛ-2022.

– В этот раз кэмп был менее профессиональный. Когда я ездил в прошлом году, то были с шести утра до восьми вечера тренировки, зал, лед, собрания, обед и так далее. А в этом году один лед, один зал.

Было около 18 человек, и остальное время было просто как веселье.

– Удалось пообщаться с тренерами и с руководством «Сент-Луиса»?

– Общались, естественно, с тренерами, с менеджером. Обсуждали прошедший сезон, как они видят мои перспективы и как их я вижу.

– В «Сент-Луисе» ждут вас после окончания контракта в КХЛ?

– Этот момент я оставлю при себе.

– Какие были условия и отношение?

– Мы тренировались не на основной арене «Сент-Луиса», поэтому условия были ничем не лучше того же «Трактора». Если говорить про отношение, то просто большее число тренеров, менеджеров и персонала было в момент кэмпа. Что-то выделить сверхъестественное я не могу.

– Какие впечатления остались от города?

– Сам город Сент-Луис считается опасным и не самым привлекательным, но если выехать за город, то там уже мило и красиво. Поэтому мы жили в гостинице за городом, там можно хотя бы погулять и посмотреть на что-то, – сказал защитник «Трактора» Арсений Коромыслов.