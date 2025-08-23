  • Спортс
Коромыслов о матче «Трактора» и «Челмета» (1:1): «Не ожидали, что в первые 10 минут будет такая бойня. Парни из фарма хотели доказывать, их не за что осуждать»

Арсений Коромыслов высказался о контрольном матче «Трактора» и «Челмета» (1:1).

Команды провели два периода по 25 минут. 

«Было много удалений, что помешало нам навязать свою игру, но это только первый матч после наших мини-сборов, поэтому не вижу смысла судить строго.

Все были в форме, бежали, старались, но мы не до конца понимаем друг друга в тройках и пятерках, это все в процессе.

Мы не ожидали, что в первые десять минут будет такая бойня, и старались играть в более мягкий хоккей. Но парни из «Челмета» хотели доказывать, и их не за что осуждать. Это их работа, они хотят попасть в первую команду», – сказал 21-летний защитник «Трактора». 

Ливо подрался с Савельевым из фарм-клуба «Трактора». Это был первый матч канадца за челябинцев

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
