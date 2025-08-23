Дэйли назвал страны Европы, где в будущем могут пройти матчи регулярки НХЛ: «Я бы точно включил Германию в список претендентов. Возможно, и Швейцарию»
Билл Дэйли назвал страны Европы, где могут состояться матчи регулярки НХЛ.
В сезоне-2025/26 «Питтсбург» и «Нэшвилл» проведут 2 матча регулярного чемпионата в Швеции. Команды сыграют на Avicii Arena в Стокгольме 14 и 16 ноября.
«Мы сделали Global Series постоянным мероприятием. В будущем мы планируем продолжать эту практику и охватить новые и нетрадиционные рынки, чтобы расширить наше присутствие.
Если говорить о странах, которые мы рассматриваем, то я бы точно включил Германию в список претендентов. Возможно, и Швейцарию. Есть места, где мы хотим продолжить этот проект», – сказал заместитель комиссионера НХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
