Дэйли назвал страны Европы, где в будущем могут пройти матчи регулярки НХЛ: «Я бы точно включил Германию в список претендентов. Возможно, и Швейцарию»

Билл Дэйли назвал страны Европы, где могут состояться матчи регулярки НХЛ.

В сезоне-2025/26 «Питтсбург» и «Нэшвилл» проведут 2 матча регулярного чемпионата в Швеции. Команды сыграют на Avicii Arena в Стокгольме 14 и 16 ноября.

«Мы сделали Global Series постоянным мероприятием. В будущем мы планируем продолжать эту практику и охватить новые и нетрадиционные рынки, чтобы расширить наше присутствие.

Если говорить о странах, которые мы рассматриваем, то я бы точно включил Германию в список претендентов. Возможно, и Швейцарию. Есть места, где мы хотим продолжить этот проект», – сказал заместитель комиссионера НХЛ .