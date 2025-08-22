ФХР поздравила с Днем флага России: «Пусть в каждом доме царят мир и согласие, а в сердцах – гордость за Родину»
ФХР поздравила с Днем флага России.
«Поздравляем всех жителей нашей большой страны с Днем Государственного флага России!
Пусть в каждом доме царят мир и согласие, а в сердцах – гордость за нашу Родину.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и безграничного счастья!» – говорится в сообщении ФХР.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал ФХР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости