Ротенберг поздравил с Днем флага России: «Для нас, хоккеистов, флаг – главный ориентир. Ради него мы каждый день работаем и стремимся к победам»

Роман Ротенберг поздравил с Днем флага России.

Праздник ежегодно отмечается с 1994 года.

«С Днем Государственного флага России! Поздравляю всех с этим важным праздником, символом нашей страны, нашей истории и наших побед.

Для нас, хоккеистов, государственный флаг – это главный ориентир. Именно ради него мы выходим на лед, работаем каждый день и стремимся к победам. С ним мы идем вперед – за Россию, за хоккей, за будущее.

Вместе – к новым вершинам!» – написал в соцсетях вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг .

