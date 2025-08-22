  • Спортс
  • Никишин о приезде в «Каролину»: «Было приятно видеть болельщиков в русских майках и с флагами. Никакого негатива не почувствовал»
Никишин о приезде в «Каролину»: «Было приятно видеть болельщиков в русских майках и с флагами. Никакого негатива не почувствовал»

Александр Никишин оценил болельщиков «Каролины» с флагами России.

Бывший защитник СКА перешел в «Харрикейнс» в это межсезонье.

– Как вам город Роли? Наверное, было непривычно после Петербурга оказаться в таком небольшом городе?

– На самом деле, мне даже больше нравится – там спокойнее. Тепло. Когда я приехал, стояла очень жаркая погода.

Город небольшой, везде все рядом, не нужно далеко ездить. Нет шума и суеты. Я вообще люблю маленькие города. Понятно, что это не Нью-Йорк, но все же это очень хороший город, и в нем есть все необходимое.

– Как вас встретили местные болельщики и журналисты?

– Никакого негатива я не почувствовал. Даже если что-то говорили, я не понимал. В целом, отношение было теплое.

Было приятно видеть болельщиков в русских майках, с флагами – это трогательные моменты, – сказал Александр Никишин.

Никишин о получении визы в США: «Думал, все пройдет быстро, но оказалось – нет. Четыре дня был в Стамбуле, потом сказали ехать в Саудовскую Аравию»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
