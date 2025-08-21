Якемчук – лучший проспект «Оттавы» по версии сайта НХЛ, Мериляйнен – 2-й, Хенслер – 3-й
Картер Якемчук возглавил список лучших молодых игроков в системе «Оттавы».
Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба.
Первое место в топ-5 занял 19-летний защитник Картер Якемчук.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. з Картер Якемчук;
2. в Лееви Мериляйнен;
3. з Логан Хенслер;
4. н Стивен Холлидэй;
5. н Блэйк Монтгомери.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
