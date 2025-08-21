  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Якемчук – лучший проспект «Оттавы» по версии сайта НХЛ, Мериляйнен – 2-й, Хенслер – 3-й
0

Якемчук – лучший проспект «Оттавы» по версии сайта НХЛ, Мериляйнен – 2-й, Хенслер – 3-й

Картер Якемчук возглавил список лучших молодых игроков в системе «Оттавы».

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба.

Первое место в топ-5 занял 19-летний защитник Картер Якемчук.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. з Картер Якемчук;

2. в Лееви Мериляйнен;

3. з Логан Хенслер;

4. н Стивен Холлидэй;

5. н Блэйк Монтгомери.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Картер Якемчук
рейтинги
logoОттава
logoНХЛ
Логан Хенслер
logoЛееви Мериляйнен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Сан-Хосе» лучшие проспекты в НХЛ по версии Bleacher Report, «Монреаль» – 2-й, «Чикаго» – 3-й, «Вашингтон» – 9-й, «Флорида» – 32-я
83 августа, 14:56
«Оттава» отправила выбранного под 7-м номером на драфте Якемчука в WHL. Стэйос заявил, что решение принято в интересах защитника
87 октября 2024, 15:35
Барзэл и Гущин стали лучшими бомбардирами предсезонки НХЛ (по 9 очков). Капризов и Мичков с 7 баллами вошли в топ-12
27 октября 2024, 04:40
Главные новости
Юдин может перейти в «Сибирь». Защитник находится в шорт-листе клуба (Metaratings)
сегодня, 21:56
Генменеджер «Вашингтона» об Овечкине: «Он бросает вызов логике, времени и всему остальному. Посмотрим, что он сделает в этом сезоне, меня ничто не удивит. Я буду просто рад наблюдать за этим»
3сегодня, 20:34
Подколзин о Макдэвиде и Драйзайтле: «Два лучших игрока мира, как Месси и Роналду в футболе. Буду детям и внукам рассказывать, что играл с ними»
9сегодня, 19:36
Карбери об Овечкине: «Не вижу, чтобы уровень его мотивации или решимость забивать и выигрывать изменились из-за рекорда. Алекса никогда не стоит сбрасывать со счетов»
2сегодня, 19:26
Бурмистров о конфликте со Знарком в раздевалке «Ак Барса»: «Не смог стерпеть, что команда проигрывает один матч за другим, вот и нахлынуло. Когда остыл, понял, что был не прав, погорячился»
сегодня, 18:50
«Чикаго» продлил контракт с Назаром на 7 лет. Кэпхит – 6,59 млн долларов
8сегодня, 18:30
Генменеджер «Вашингтона» не обсуждал с Овечкиным его планы на будущее: «Дадим ему рассказать, что он думает, когда он сам захочет об этом поговорить. Он заслужил право принимать решения»
сегодня, 18:18
Названная в честь Бобровского лошадь выиграла скачки Skidmore Stakes в Саратога-Спрингс с призовым фондом 150 тысяч долларов
6сегодня, 17:41
Фетисов о рекорде Овечкина: «Видели, как он гонял Гретцки, 5 игр Уэйн ездил за командой. Не думаю, что он очень хотел пожать руку Саше, но ему пришлось это сделать»
68сегодня, 17:12
Романов о характере Деанджело: «В 90% фигня, о чем про него говорят, он противоположность этому, добрый парень. У него хорошее чувство юмора, на льду он профессионал»
1сегодня, 16:36
Ко всем новостям
Последние новости
Седрик Пакетт: «Кучеров – целиком и полностью про хоккей, максимально сконцентрирован на игре. Он мастер, один из лучших хоккеистов в мире»
сегодня, 21:43
Бурмистров о конфликте с Радуловым на тренировке «Ак Барса»: «Какая там драка, не смешите! Потолкались чутка – ничего особенного. Из мухи слона пресса раздула»
сегодня, 21:28
Романов о Кучерове: «Хоккеист, против которого тяжелее всего играть. Ты должен угадывать его следующее действие. У него самое высокое хоккейное IQ»
сегодня, 21:15
Василий Подколзин: «Финал Кубка Стэнли – опыт на всю жизнь. Сезон со знаком плюс. Я провел все матчи, стал полноценным игроком НХЛ»
сегодня, 20:59
Галлан прилетел в Россию: «Петербург, Шанхай, встречайте главного тренера!»
2сегодня, 20:53
Бамп – лучший проспект «Филадельфии» по версии сайта НХЛ, Мартон – 2-й, Лучанко – 3-й
сегодня, 20:46
Коваленко о переходе в ЦСКА: «Вернулся на родину с великолепными ощущениями. Когда узнал, что тренером будет Никитин и он подписал контракт на 5 лет, это дало уверенность в будущем»
1сегодня, 20:13
Бурмистров о «Шанхае»: «Должны не просто быть в плей-офф, а биться за лучшие места в нем. Понимаем, что этим составом можем пошуметь, замахнуться на нечто весомое»
1сегодня, 19:58
Михаил Гуляев: «Потуральски – мастеровитый игрок. Он здорово видит площадку, с броском, может найти хорошую передачу»
сегодня, 19:51
Ги Буше: «Войнов и Чеккони не примут участия в Кубке Блинова. У ребят не долгосрочные травмы, но им потребуется определенное время, чтобы прийти в форму»
сегодня, 18:56