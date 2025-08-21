Глава Магаданской федерации хоккея Кабанен о встрече Путина и школьников в спорткомплексе «Президентский»: «У ребят была мечта увидеть президента вживую. Мечты сбываются»

В Магаданской Федерации хоккея оценили встречу Владимира Путина с хоккеистами.

Ранее президент России в сопровождении губернатора Магаданской области Сергея Носова осмотрел площадки спорткомплекса «Президентский» в Магадане.

Комплекс предназначен для организации учебно-тренировочного процесса, проведения соревнований и занятий для различных групп населения. Одновременно на его площадке могут находиться до 248 спортсменов и 600 зрителей.

Путин встретился с воспитанниками отделения хоккея 4-й магаданской школы. Эти ребята в октябре 2023 года присутствовали на онлайн-открытии комплекса «Президентский».

«Все эти ребята, которые присутствовали на очной встрече, были, когда «Президентский» в онлайн-формате открывал президент.

У ребят была мечта увидеть его вживую. Мечты сбываются, ребята очень довольны», – сказал председатель Магаданской областной федерации хоккея Александр Кабанен.

