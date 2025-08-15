Фото
«Подбирай шайбу и в воротину». Путину показали хоккейную школу в Магадане

Владимир Путин посетил спортивный комплекс «Президентский» в Магадане.

В сопровождении губернатора Магаданской области Сергея Носова и директора учреждения Максима Смирнова президент осмотрел площадки спорткомплекса.

Владимир Путин пожал руки членам детской хоккейной команды и попросил их показать, чему они научились на тренировках. 

Президент спросил, все ли получается у хоккеистов на тренировках и сколько лет они занимаются спортом. После чего Путин обратился к оному из юных спортсменов: «Ну-ка покажи!»

Директор спорткомплекса Максим Смирнов добавил: «Покажи. Покажи Владимиру Владимировичу, как ты катаешься. Подбирай шайбу и в воротину!»

Затем Путин обратился к остальным хоккеистам: «Давайте, ребята, немного покатайтесь, покажите».

«Спортцентр «Президентский» площадью 19,5 тысячи квадратных метров – не только самый большой в Магаданской области, но и один из самых крупных спортивных оздоровительных сооружений на Дальнем Востоке.

Комплекс предназначен для организации учебно-тренировочного процесса, проведения соревнований и занятий для различных групп населения. Одновременно на его площадке могут находиться до 248 спортсменов и 600 зрителей.

В состав спорткомплекса входят, среди прочего, универсальный спортзал для игровых видов спорта, ледовая арена, 25-метровый бассейн на 8 дорожек и комплекс бассейнов с водными горками (в том числе для занятий с маломобильными группами населения), залы для бокса, фитнеса, настольного тенниса и йоги, а также тренажерный зал», – говорится в сообщении на сайте президента России. 

Изображение: скриншот видео в телеграм-канале «Кремль. Новости».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Kremlin.ru
