«Автомобилист» хочет 15 млн рублей за Филяева, минское «Динамо» не готово платить столько. У форварда 0+1 в 15 матчах прошлой регулярки

«Автомобилист» и «Динамо» Минск ведут переговоры об обмене Василия Филяева.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, екатеринбургский клуб просит компенсацию в размере 15 миллионов рублей, но минчане не готовы платить такую сумму за 26-летнего белорусского форварда.

На счету Филяева 1 результативная передача в 15 матчах прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. Он провел в «Автомобилисте » 4 сезона.