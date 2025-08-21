«Автомобилист» хочет 15 млн рублей за Филяева, минское «Динамо» не готово платить столько. У форварда 0+1 в 15 матчах прошлой регулярки
«Автомобилист» и «Динамо» Минск ведут переговоры об обмене Василия Филяева.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, екатеринбургский клуб просит компенсацию в размере 15 миллионов рублей, но минчане не готовы платить такую сумму за 26-летнего белорусского форварда.
На счету Филяева 1 результативная передача в 15 матчах прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. Он провел в «Автомобилисте» 4 сезона.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости