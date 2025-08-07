Овечкин выставит клюшку, которой забросил рекордную шайбу в НХЛ, на финале Ovi Cup в Мытищах. В субботу болельщики смогут с ней сфотографироваться
Александр Овечкин выставит клюшку, которой забил рекордный гол, на финале Ovi Cup.
Финал Кубка Александра Овечкина состоится в субботу, 9 августа, на «Арене-Мытищи».
«Привет, дорогие болельщики! В субботу с 11:00 и до конца мероприятия будет выставлена клюшка, которой я побил рекорд Уэйна Гретцки. У всех будет возможность сфотографироваться. До встречи в субботу», – сказал капитан «Вашингтона».
Напомним, 6 апреля Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).
