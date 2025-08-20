Пономарев о том, с кем из знаменитостей хотел бы пообщаться: «Баста. В России это артист номер один. Он прекрасный семьянин, человек с правильными взглядами»

Василий Пономарев назвал Басту артистом номер один в России.

– Есть ли знаменитость, с которой ты бы хотел пообщаться?

– Баста. Мне бы хотелось поблагодарить Василия Михайловича за его творчество. Также он прекрасный семьянин и человек с правильными взглядами на жизнь.

Я считаю, что на данный момент Баста – это артист номер один в России. Я не могу назвать ни одного современного исполнителя, который смог бы его затмить.

Могу уверенно сказать, что на меня очень сильно повлияло творчество Василия Михайловича, – сказал форвард «Авангарда » Василий Пономарев .

