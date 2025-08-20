Пономарев о криминале в США: «С пацанами ходили в один бар, я сказал: «Может, сходим в другое место?» Ребята ответили, что там стрельба постоянно. Вопрос отпал»

Василий Пономарев рассказал, сталкивался ли с криминалом в США.

– Когда ты жил в Северной Америке, сталкивался с криминалом или, может, заходил в опасные районы?

– К счастью, не сталкивался с такими ситуациями. После игр мы с пацанами ходили в один и тот же бар, чтобы расслабиться и поговорить. В один момент я сказал: «Может быть сходим в другое место? Мы весь год ходим в один и тот же бар!».

Ребята ответили, что в другом заведении постоянно происходит стрельба, так что вопрос сам по себе отпал, – сказал форвард «Авангарда » Василий Пономарев , ранее выступавший за «Питтсбург» и «Каролину».

Пономарев об «Авангарде»: «Здесь все работает на уровне НХЛ. Моя главная задача – выиграть Кубок Гагарина»