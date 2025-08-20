Игроки «Детройта» из MLB пришли на матч в свитере Федорова. Номер хоккеиста «Ред Уингс» выведут из обращения в январе
Игроки «Детройта» из MLB пришли на матч в свитере Сергея Федорова.
Ранее стало известно, что в январе 2026-го «Ред Уингс» выведут из обращения 91-й номер, под которым российский хоккеист выступал за клуб с 1990 по 2003 год.
Керри Карпентер, Диллон Динглер и Спенсер Торкелсон из бейсбольного клуба «Детройт Тайгерс» пришли на матч с «Хьюстоном» в игровой форме Федорова.
«Номер 91 навсегда», – сказано в сообщении пресс-службы «Тайгерс».
