Игроки «Детройта» из MLB пришли на матч в свитере Федорова. Номер хоккеиста «Ред Уингс» выведут из обращения в январе

Игроки «Детройта» из MLB пришли на матч в свитере Сергея Федорова.

Ранее стало известно , что в январе 2026-го «Ред Уингс» выведут из обращения 91-й номер, под которым российский хоккеист выступал за клуб с 1990 по 2003 год.

Керри Карпентер, Диллон Динглер и Спенсер Торкелсон из бейсбольного клуба «Детройт Тайгерс» пришли на матч с «Хьюстоном» в игровой форме Федорова.

«Номер 91 навсегда», – сказано в сообщении пресс-службы «Тайгерс».

Фото: x.com/tigers