  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бучельников о футболе: «Буду рад увидеть «Барсу» в финале ЛЧ. Хвича показал, что из России можно выбраться на топовый уровень. Роналду – пример того, как следить за здоровьем»
1

Бучельников о футболе: «Буду рад увидеть «Барсу» в финале ЛЧ. Хвича показал, что из России можно выбраться на топовый уровень. Роналду – пример того, как следить за здоровьем»

Хоккеист ЦСКА Дмитрий Бучельников хочет видеть «Барсу» в финале Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне 21-летний форвард набрал 54 (15+39) очка в 65 матчах за «Витязь» в Фонбет чемпионате КХЛ.

– За футболом следишь?

– В целом посматриваю за этим видом спорта, иногда играю на приставке в FIFA своим составом. Если честно, очень хочу попасть в следующем году на финал Лиги чемпионов в Будапешт, буду рад увидеть там «Барселону».

– Твой любимый футболист до сих пор Холанд?

– Я уже от него ушел – он не впечатлил меня в прошедшем сезоне. Сейчас мне больше всех нравится Хвича Кварацхелия. Это один из самых интересных футболистов на данный момент.

Он показал всему миру, что, играя в России, можно добиваться определенных успехов и выбраться на топовый уровень. Его игра с мячом, самоотдача ради команды и повседневная работа – показатель хорошего футболиста.

– С кого из спортсменов ты берешь пример?

Криштиану Роналду. Он идеальный пример того, как нужно следить за своим здоровьем и восстановлением.

На любом уровне можно вкладываться в себя, но когда у тебя есть такие большие возможности, как у Роналду, то это намного проще делать, – сказал форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников.

Бучельников о Ротенберге: «Человек живет хоккеем, хочет развивать молодежь и детей. Это полезно, чтобы в стране стало больше мировых звезд»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: блог «КХЛ.Интервью» на Спортсе’‘
logoКХЛ
logoлига 1 Франция
logoДмитрий Бучельников
logoКриштиану Роналду
logoЛа Лига
logoХвича Кварацхелия
logoЭрлинг Холанд
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoПСЖ
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСпортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Румменигге о важнейших игроках XXI века: «Месси и Роналду определили эпоху. В нынешнем поколении есть Мбаппе, Ямаль, игроки «ПСЖ»
6211 августа, 15:25
Дембеле, Ямаль, Салах, Рафинья, Мбаппе, Холанд, Беллингем, Хвича, Винисиус, Доннарумма, Палмер, Кейн, Левандовски, Дьокереш, Виртц – среди номинантов на «Золотой мяч»
877 августа, 13:40
Хвича репостнул картинку с Роналду и кубком ЛЧ, подписанную: «По стопам своего кумира ❤️🏆»
382 июня, 10:39Фото
Главные новости
Оши об Овечкине: «Его болевой порог невероятен. Получив шайбой в лицо на скамейке, он облизывает щеку и дальше следит за игрой. Большинство упали бы на пол»
8 минут назад
Игроки «Детройта» из MLB пришли на матч в свитере Федорова. Номер хоккеиста «Ред Уингс» выведут из обращения в январе
224 минуты назадФото
Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» проиграл «Северстали», «Авангард» встретится с «Сибирью»
839 минут назадLive
Пономарев об «Авангарде»: «Здесь все работает на уровне НХЛ. Моя главная задача – выиграть Кубок Гагарина»
55 минут назад
Маркус Филлипс: «СКА – один из самых больших клубов в мире. Это большой вызов, я готов к нему»
2сегодня, 10:49
Оши о переломе ноги у Овечкина: «Следующим утром он сказал мне: «Я в порядке, детка». И поставил костыли, чтобы обойти стол. Через 2 недели он двигался по льду в коньках»
9сегодня, 10:15
Бучельников о Радулове как MVP Кубка Гагарина: «Заслужил отвагой и упорством. Он был безоговорочным лидером «Локомотива» в плей-офф»
сегодня, 09:40
Губерниев о шансах Овечкина войти в Зал славы до окончания карьеры: «Будем всячески желать. Его номер увековечат, это дело не за горами»
2сегодня, 09:19
Александр Тихонов: «Какого черта бюджет футбольного «Динамо» в 2 раза больше хоккейного? Футбол у нас называют «пилорамой», а хоккейные арены все забиты»
38сегодня, 09:08
Буре о «Детройте» при Федорове: «Очень сильная команда, полно звезд – Айзерман, Коффи, Челиос. Сергей был ее большой частью, играл в «Русской пятерке»
2сегодня, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Хоккеист «Динамо» Броссо о футболе: «Знаю Яшина – один из лучших вратарей в истории, легенда клуба. Нынешних футболистов «Динамо» пока назвать не могу»
142 минуты назад
Контрольный матч. «Спартак» против «Торпедо»
сегодня, 10:51Live
«Амур» попрощался с Грецким: «Слава оставил яркий след в сердцах болельщиков. Желаем новых достижений и успехов в дальнейшей карьере»
сегодня, 10:24
Рыбин о Голдобине в СКА: «Ларионов раньше был его агентом, он прекрасно знает Николая. Сезон все покажет»
2сегодня, 09:54
Броссо о драке с вратарем Бердиным: «Новый опыт, но это вытекало из логики игры. Это способ помочь команде, но не то, к чему я стремлюсь»
сегодня, 09:30
Березин о реакции одноклубников на увольнение из «Лады»: «Никто не поверил – подумали, что это шутка. Обид нет, только благодарность за два сезона»
сегодня, 08:55
Юртайкин получит 20 млн рублей за сезон в «Нефтехимике» (Metaratings)
сегодня, 07:55
Касатонов назвал переход Коваленко в ЦСКА лучшим в КХЛ в это межсезонье: «Николай отлично играл за «Торпедо», это серьезное усиление. Пройдя НХЛ, он получил опыт»
сегодня, 07:45
Ливо провел первую тренировку с «Трактором»
3сегодня, 07:30Фото
«Колорадо» подпишет контракт с Олофссоном на год (PuckPedia)
5сегодня, 07:15