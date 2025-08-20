Бучельников о футболе: «Буду рад увидеть «Барсу» в финале ЛЧ. Хвича показал, что из России можно выбраться на топовый уровень. Роналду – пример того, как следить за здоровьем»

Хоккеист ЦСКА Дмитрий Бучельников хочет видеть «Барсу» в финале Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне 21-летний форвард набрал 54 (15+39) очка в 65 матчах за «Витязь » в Фонбет чемпионате КХЛ.

– За футболом следишь?

– В целом посматриваю за этим видом спорта, иногда играю на приставке в FIFA своим составом. Если честно, очень хочу попасть в следующем году на финал Лиги чемпионов в Будапешт, буду рад увидеть там «Барселону ».

– Твой любимый футболист до сих пор Холанд?

– Я уже от него ушел – он не впечатлил меня в прошедшем сезоне. Сейчас мне больше всех нравится Хвича Кварацхелия . Это один из самых интересных футболистов на данный момент.

Он показал всему миру, что, играя в России, можно добиваться определенных успехов и выбраться на топовый уровень. Его игра с мячом, самоотдача ради команды и повседневная работа – показатель хорошего футболиста.

– С кого из спортсменов ты берешь пример?

– Криштиану Роналду . Он идеальный пример того, как нужно следить за своим здоровьем и восстановлением.

На любом уровне можно вкладываться в себя, но когда у тебя есть такие большие возможности, как у Роналду, то это намного проще делать, – сказал форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников .

