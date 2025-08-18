«Лада» расторгла контракты с Березиным и Юртайкиным

«Лада» расторгла контракт с Максимом Березиным и Данилом Юртайкиным.

В прошлом сезоне Березин провел за тольяттинский клуб 66 матчей и набрал 12 (3+9) очков при полезности «плюс 1».

Защитник выступал за «Ладу » два сезона. Действующее соглашение 34-летнего хоккеиста было рассчитано до конца мая 2026 года.

Юртайкин перешел из «Трактора» по ходу прошлого регулярного чемпионата. В составе новой команды он набрал 15 (9+6) очков за 31 игру при полезности «минус 4».

В начале апреля нападающий продлил соглашение с клубом на год.