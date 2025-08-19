  • Спортс
  • «Если Радулов заводится, то очень долго остывает. Овечкин не такой эмоциональный, у него есть внутренний ограничитель». Бабенко об игроках
«Если Радулов заводится, то очень долго остывает. Овечкин не такой эмоциональный, у него есть внутренний ограничитель». Бабенко об игроках

Юрий Бабенко сравнил Александра Овечкина и Александра Радулова.

Бабенко играл с Овечкиным за «Динамо», а также тренировал Радулова в «Ак Барсе».

– В вашем первом сезоне сначала вы сменили Знарка, а потом вас на посту исполняющего обязанности главного тренера сменил Билялетдинов. Успели ли вы что-нибудь поменять в игре команды?

– Не сказал бы, потому что прошла притирка. У нас затянулось распределение ролей, но после все более менее начало работать.

В начале сезона у нас сильно страдала дисциплина. Ребята сами поняли, что без нее ничего не добьешься, и поменялись. К тому же ушли мысли, что мы с таким составом должны обыгрывать всех на одном коньке, а пришла хорошая и рабочая обстановка.

– Приходилось ли сдерживать Радулова?

– Саню всегда нужно сдерживать. С ним всегда нужно разговаривать и общаться. За всю свою карьеру – игрока плюс тренера – я не видел игрока с такой энергией. Даже близко таких хоккеистов нет. Он спортсмен до мозга костей. Для него просто неприемлемо слово «проигрыш».

Он зажигается как искра. Я знаю Саню с 16 лет – с тех пор он играет так же ярко и энергично. На мой взгляд, это уникальное суперкачество.

– Вы будучи игроком выступали в одной команде с Александром Овечкиным. Он не такой по энергетике?

– Если брать спортивную составляющую – спортивную наглость и злость, – то они примерно одинаковы. Но Саня Овечкин не такой эмоциональный. У него есть внутренний ограничитель, благодаря которому он понимает, когда можно сэкономить эмоции.

Что касается Сани Радулова, то если он заводится, то очень долго остывает. Хотя моментами бывало, что Радулов быстро переключался с одного момента на другой, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Юрий Бабенко.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
