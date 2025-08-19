Глеб Кузьмин о возвращении после травмы: «Нужно набирать форму, через тренировки и матчи входить в игровой режим. Это небыстрый процесс, придется чуток еще потрудиться, чтобы вернуться в свои кондиции»

Глеб Кузьмин высказался после предсезонного матча с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).

Нападающий не играл с 17 сентября 2024 года. Тогда Кузьмин получил компрессионный перелом позвоночника, ударившись головой в борт после контакта с Дарреном Дитцем.

– Радостно вернуться в большой хоккей. Конечно, это еще неофициальная игра. Нужно будет заслужить место в основном составе, чтобы полноценно дебютировать после травмы.

– Придала ли вам уверенности капитанская нашивка?

– Для меня большая честь носить джерси «Салавата Юлаева», причем еще и с буквой «К» – это ответственность и почет.

– Как чувствуете себя сейчас в физическом плане?

– Конечно, пока тяжело. Нужно набирать форму. Через тренировки и матчи входить в игровой режим. Понятно, что это небыстрый процесс, как я и думал. Мне придется чуток еще потрудиться, чтобы вернуться в свои кондиции.

– Как оцените дебют молодежи?

– Все ребята молодцы! Старались и выполняли тренерское задание. Понятно, первая игра, где-то эмоции перехлестывали. В целом, мне кажется, все получили удовольствие.

Столько болельщиков пришло! Круто все прошлом даже не смотря на то, что проиграли. Из этой первой игры предсезонки можно сделать много выводов, – сказал нападающий «Салавата Юлаева » Глеб Кузьмин .