  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сергей Плотников: «Не особо люблю отдыхать в отпуске, всегда поддерживаю себя в форме более-менее. В предсезонке две-три недели катаюсь плотно, поэтому вхожу в работу нормально»
0

Сергей Плотников: «Не особо люблю отдыхать в отпуске, всегда поддерживаю себя в форме более-менее. В предсезонке две-три недели катаюсь плотно, поэтому вхожу в работу нормально»

Сергей Плотников высказался о подготовке к новому сезону.

18 августа СКА обыграл петербургское «Динамо» (5:2) в первом товарищеском матче в преддверии сезона.

– Насколько сильно ощущается смена нагрузок?

– Мы с первого дня работаем на полную, потому что еще перед сборами нам говорили, чтобы приходили все готовые. Поэтому к сборам пришли готовые и начали сразу пахать – в зале, на льду, на больших скоростях.

Чувствую себя комфортно. Понятно, что день за днем много тренировок, но это предсезонка, это нормально.

– Тяжело ли вкатываться в работу после отпуска?

– Да нет, все в порядке. Я не особо люблю отдыхать в отпуске, всегда поддерживаю себя в форме более-менее. В предсезонке выхожу и две-три недели катаюсь плотно на льду, поэтому вхожу в работу нормально, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoКХЛ
logoСергей Плотников
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Локтионов об отличиях Ларионова от других тренеров: «Шайбу нужно двигать быстрее. Главное – чтобы ноги бежали. Он требует, чтобы мы делали передачи между собой: отдал – открылся»
2сегодня, 20:32
Голдобин – игрок СКА. Ларионов был его агентом и увозил в НХЛ
5сегодня, 20:00
Артем Батрак: «Для СКА переход Голдобина – подарок. «Спартак» рано или поздно столкнется с тем, что к ним не поедут, потому что руководство не может спокойно расставаться с игроками»
3сегодня, 19:11
Главные новости
Локтионов об отличиях Ларионова от других тренеров: «Шайбу нужно двигать быстрее. Главное – чтобы ноги бежали. Он требует, чтобы мы делали передачи между собой: отдал – открылся»
2сегодня, 20:32
На покупку «Питтсбурга» претендуют владельцы «Эверблейдс» из ECHL. Цена может составить около 1,75 млрд долларов (Эллиотт Фридман)
3сегодня, 19:32
Майоров об уходе Голдобина из «Спартака»: «Жамнов не дурак, он тонко все чувствует. Николай – одиозная фигура, работает на чистых шайбах. В НХЛ такого быть не может»
4сегодня, 18:59
Депутат Свищев о Гашеке: «Жалко, что от слабоумия и маразма нет лекарств. Доминик гавкает на все, что видит, его надо класть в клинику»
3сегодня, 18:42
Камил Гаджиев: «Не предлагаю избавиться от легионеров, но наш хоккей может и без них. Плевать на них вообще, ну Ливо и Ливо, и что?»
19сегодня, 18:16
Борис Майоров: «Голдобин не та личность, чтобы про него говорить. Он не заслуживает внимания»
16сегодня, 17:25
Генменеджер «Трактора»: «Ливо – машина по созданию голевых моментов, идеальный наконечник для любой атаки. Уверены, он впишет свое имя в славную историю клуба»
3сегодня, 17:18
Ливо и «Трактор» подписали контракт на год. Канадец стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярки-2024/25
13сегодня, 17:06
Ларионов после 5:2 с «Динамо» СПб: «Пока только штрихи той игры, которую мы хотим видеть. Ребята отыграли неплохо, будет гораздо лучше»
сегодня, 16:57
СКА выиграл 1-й матч под руководством Ларионова. Сын тренера сделал передачу в предсезонной игре с «Динамо» СПб
3сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Рычков об уходе Голдобина из «Спартака»: «Ничего страшного, у клуба много талантливой молодежи. Руководству и Жамнову виднее, уверен, что решение было совместным»
17 минут назад
Вайсфельд о Ливо: «У «Трактора» хорошие перспективы, команда получила лучшего снайпера КХЛ. Ему должно быть комфортно в Челябинске, он давно адаптирован к лиге»
31 минуту назад
Кирилл Сафронов: «Голдобин – классный игрок, креативный, набирает много очков. Думаю, он впишется в систему Ларионова в СКА»
46 минут назад
Глеб Кузьмин о возвращении после травмы: «Нужно набирать форму, через тренировки и матчи входить в игровой режим. Это небыстрый процесс, придется чуток еще потрудиться, чтобы вернуться в свои кондиции»
58 минут назад
Никулин о требованиях Хартли: «Более агрессивно стали играть, стараемся везде навязать давление. Нам объясняют много нюансов, говорят, как правильно ставить клюшку, коньки»
сегодня, 20:53
Бабаев о Бурдасове: «С «Барысом» переговоров нет, с другими клубами ведутся. Кравец сказал, что хочет видеть его в команде, но больше разговоров не было»
сегодня, 20:48
Великов о переходе в «Автомобилист»: «Это было спонтанно, в «Салавате» сказали по-дружески искать клуб. Меня тут очень хорошо приняли старшие, взяли под крыло»
сегодня, 20:22
Мак Холлоуэлл: «Локомотив» – клуб с большими традициям, меня отлично приняли. Много возрастных игроков, есть те, на кого я смотрел в НХЛ. Ярославль очень понравился»
сегодня, 19:56
Заварухин о 3:2 с «Салаватом»: «Понравилась жажда у ребят, желание и неплохое движение. Довольно много брака было, оценки давать рано – это летний хоккей»
сегодня, 19:46
Артем Батрак: «Для СКА переход Голдобина – подарок. «Спартак» рано или поздно столкнется с тем, что к ним не поедут, потому что руководство не может спокойно расставаться с игроками»
3сегодня, 19:11