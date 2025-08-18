Сергей Плотников: «Не особо люблю отдыхать в отпуске, всегда поддерживаю себя в форме более-менее. В предсезонке две-три недели катаюсь плотно, поэтому вхожу в работу нормально»
Сергей Плотников высказался о подготовке к новому сезону.
18 августа СКА обыграл петербургское «Динамо» (5:2) в первом товарищеском матче в преддверии сезона.
– Насколько сильно ощущается смена нагрузок?
– Мы с первого дня работаем на полную, потому что еще перед сборами нам говорили, чтобы приходили все готовые. Поэтому к сборам пришли готовые и начали сразу пахать – в зале, на льду, на больших скоростях.
Чувствую себя комфортно. Понятно, что день за днем много тренировок, но это предсезонка, это нормально.
– Тяжело ли вкатываться в работу после отпуска?
– Да нет, все в порядке. Я не особо люблю отдыхать в отпуске, всегда поддерживаю себя в форме более-менее. В предсезонке выхожу и две-три недели катаюсь плотно на льду, поэтому вхожу в работу нормально, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости